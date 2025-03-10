10 489 зрителей посетили первый матч на «УГМК-Арене» – рекорд посещаемости «Автомобилиста» в КХЛ

Матч «Автомобилиста» с ЦСКА посетили 10 489 зрителей.

Команда под руководством Николая Заварухина принимает московский клуб (1:4 , третий период) в первом матче на «УГМК-Арене».

Как сообщает пресс-служба КХЛ, на игру пришли 10 489 зрителей – этой новый рекорд посещаемости «Автомобилиста » в КХЛ .

«УГМК-Арена» вмещает более 12 тысяч зрителей.

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