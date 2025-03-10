10 489 зрителей посетили первый матч на «УГМК-Арене» – рекорд посещаемости «Автомобилиста» в КХЛ
Матч «Автомобилиста» с ЦСКА посетили 10 489 зрителей.
Команда под руководством Николая Заварухина принимает московский клуб (1:4, третий период) в первом матче на «УГМК-Арене».
Как сообщает пресс-служба КХЛ, на игру пришли 10 489 зрителей – этой новый рекорд посещаемости «Автомобилиста» в КХЛ.
«УГМК-Арена» вмещает более 12 тысяч зрителей.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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