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Божин отрицает, что сказал «макака» в матче с «Зенитом»: «Игроки регулярно вступают в перепалки, эмоции зашкаливают. Я не говорил того, что мне приписывают – не позволю голословно себя обвинять»

Сергей Божин отрицает обвинения в расизме в адрес игроков «Зенита».

Ранее сообщалось, что на 65-й минуте матча с «Зенитом» (0:2) защитник «Факела» мог сказать слово «макака». Кроме того, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике. После этого Вендел что-то высказал сопернику.

«Я шокирован тем, что появилось в СМИ. Я не позволю никому голословно обвинять меня в расизме, как и любой иной дискриминации по какому-либо признаку. Появившийся недоролик, где кто-то что-то нечленораздельное говорит, а подрисованная стрелочка показывает на меня – это абсурд! Так можно подрисовать кому угодно.

Поверьте, во время матча футболисты регулярно вступают друг с другом в перепалку. Эмоции зашкаливают! На это влияют и высочайшие нагрузки, и огромная ответственность за результат.

И если я кого-то задел словами или действиями, в которых кто-то усмотрел исключительно грубость с моей стороны – это связано с накалом матча. Но все это никак не связано с расизмом или любым иным видом дискриминации.

Я еще раз повторю – я не говорил того, что мне пытаются приписать», – сказал защитник «Факела».

Звучала ли «макака» в адрес Вендела? «Факел» отвергает, «Зенит» уверен в расизме

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoФакел
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logoВендел
дискриминация
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Божин
logoЛуис Энрике Андре
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