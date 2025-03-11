Маккиннон – 100-й игрок в истории НХЛ, набравший 1000+ очков в регулярках
Нэтан Маккиннон – 100-й игрок в истории НХЛ, набравший 1000+ очков в регулярках.
Форвард «Колорадо» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:0).
29-летний канадец продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги в текущем сезоне. У него 102 (27+75) очка в 64 играх.
На втором месте идет форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (97 в 64, 46+51), на третьем – форвард «Тампы» Никита Кучеров (92 в 60, 28+64).
За карьеру у Маккиннона теперь 1001 (362+639) очко в 856 играх в рамках регулярок лиги. Он стал 100-м игроком в истории НХЛ, достигшим такой отметки.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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