Нэтан Маккиннон – 100-й игрок в истории НХЛ, набравший 1000+ очков в регулярках.

Форвард «Колорадо » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (3:0).

29-летний канадец продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги в текущем сезоне. У него 102 (27+75) очка в 64 играх.

На втором месте идет форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль (97 в 64, 46+51), на третьем – форвард «Тампы» Никита Кучеров (92 в 60, 28+64).

За карьеру у Маккиннона теперь 1001 (362+639) очко в 856 играх в рамках регулярок лиги. Он стал 100-м игроком в истории НХЛ , достигшим такой отметки.