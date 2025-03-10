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«Москва больше и намного чище Парижа!» Защитник «Ахмата» Гандри о городах

Защитник «Ахмата» Надер Гандри сравнил столицы России и Франции.

«Москва похожа на Париж, но есть и различия. Москва больше и намного чище!» — сказал Гандри, выступавший ранее за французский «Арль-Авиньон».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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