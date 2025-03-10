Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Аль-Наср» Роналду примет «Эстегляль», «Аль-Садд» Клаудиньо – «Аль-Васль», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кавасаки» в среду

В Лиге чемпионов Азии пройдут ответные матчи 1/8 финала.

В понедельник «Аль-Наср » Криштиану Роналду примет иранский «Эстегляль », катарский «Аль-Садд » Клаудиньо – «Аль-Васль» из ОАЭ.

Во вторник «Аль-Хилаль » Малкома сыграет дома с «Пахтакором ».

В среду «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого встретится в гостях с японским «Кавасаки».

Лига чемпионов Азии

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч: 0:0

Первый матч: 1:1

Первый матч: 1:0

Первый матч: 0:0

Первый матч: 0:1

Первый матч: 3:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 0:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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