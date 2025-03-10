Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Аль-Наср» Роналду примет «Эстегляль», «Аль-Садд» Клаудиньо – «Аль-Васль», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кавасаки» в среду
В Лиге чемпионов Азии пройдут ответные матчи 1/8 финала.
В понедельник «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет иранский «Эстегляль», катарский «Аль-Садд» Клаудиньо – «Аль-Васль» из ОАЭ.
Во вторник «Аль-Хилаль» Малкома сыграет дома с «Пахтакором».
В среду «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого встретится в гостях с японским «Кавасаки».
Лига чемпионов Азии
1/8 финала
Ответные матчи
Азия. Лига чемпионов Азии Элита 10 марта 18:00
1/8 финалаAl-Awwal Park
До матча
-XG-
Первый матч: 0:0
Азия. Лига чемпионов Азии Элита 10 марта 18:00
1/8 финалаJassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)
Первый матч: 1:1
Азия. Лига чемпионов Азии Элита 11 марта 10:00
1/8 финалаНиссан Стэдиум
До матча
-XG-
Первый матч: 1:0
Азия. Лига чемпионов Азии Элита 11 марта 12:00
1/8 финалаStadium Sultan Ibrahim Larkin
До матча
-XG-
Первый матч: 0:0
Азия. Лига чемпионов Азии Элита 11 марта 20:00
1/8 финалаKingdom Arena
До матча
-XG-
Первый матч: 0:1
Азия. Лига чемпионов Азии Элита 11 марта 20:00
1/8 финалаKing Abdullah Sports City
До матча
-XG-
Первый матч: 3:1
Азия. Лига чемпионов Азии Элита 12 марта 10:00
1/8 финалаUvance Todoroki Stadium by Fujitsu
До матча
-XG-
Первый матч: 0:1
Азия. Лига чемпионов Азии Элита 12 марта 10:00
1/8 финалаКванджу Стэдиум
До матча
-XG-
Первый матч: 0:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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