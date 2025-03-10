Себастьян Феттель: «Шумахер – величайший в истории, даже если статистически это Хэмилтон. Льюис сломал множество стен, такие люди нужны»

Феттель порассуждал о величии Шумахера и Хэмилтона.

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал о том, как оценивает двух самых титулованных пилотов «Формулы-1» – Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона .

«[Шумахер –] герой моего детства и, на мой взгляд, величайший пилот в истории «Формулы-1», даже если статистически это Льюис.

Мы хорошо ладим с Миком [Шумахером] и остаемся на связи, хотя я уже не гоняюсь, а у него больше нет кокпита в «Формуле-1». Для меня это важно.

Льюис сломал множество стен, так как стал первым темнокожим гонщиком «Формулы-1». Он поднял тему расизма и другие вопросы, которые внезапно стали обсуждать. Я пришел в «Формулу-1» в то же время и помню, как много было негативных комментариев о нем.

Из-за цвета кожи ему не было там места. Но он не просто показал своими выступлениями, что критики были абсолютно неправы. Нам нужны такие люди, как он. Раньше мы не обсуждали определенные темы – деньги, любовь, секс, религию. Сегодня мы продвинулись далеко вперед, и это здорово», – заявил немец.

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