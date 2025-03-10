Дегтярев о назначении Губерниева советником: «Дмитрий хорошо разбирается в спорте, много знает и видит. У него большой опыт, дельные вещи подсказывает»

Михаил Дегтярев объяснил, почему назначил Дмитрия Губерниева своим советником.

– Телекомментатору Губерниеву вы вручили удостоверение внештатного советника.

– Да, Дмитрий хорошо разбирается в спорте, много знает и видит. Заезжал недавно, долго беседовали. У него большой опыт, дельные вещи подсказывает.

– Красивая корочка дает какие-то преференции?

– Никаких. Заход к министру без очереди. Ну и ответственность за выданные советы, – сказал министр спорта России, глава ОКР.

Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает