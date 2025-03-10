Дегтярев о назначении Губерниева советником: «Дмитрий хорошо разбирается в спорте, много знает и видит. У него большой опыт, дельные вещи подсказывает»
Михаил Дегтярев объяснил, почему назначил Дмитрия Губерниева своим советником.
– Телекомментатору Губерниеву вы вручили удостоверение внештатного советника.
– Да, Дмитрий хорошо разбирается в спорте, много знает и видит. Заезжал недавно, долго беседовали. У него большой опыт, дельные вещи подсказывает.
– Красивая корочка дает какие-то преференции?
– Никаких. Заход к министру без очереди. Ну и ответственность за выданные советы, – сказал министр спорта России, глава ОКР.
Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости