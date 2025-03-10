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КХЛ. «Автомобилист» примет ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Ак Барс» против «Спартака»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» примет ЦСКА в первом матче на новой арене, «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Ак Барс» – со «Спартаком». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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