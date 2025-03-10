КХЛ. «Автомобилист» примет ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Ак Барс» против «Спартака»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Автомобилист » примет ЦСКА в первом матче на новой арене, «Локомотив » сыграет с «Северсталью», «Ак Барс » – со «Спартаком ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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