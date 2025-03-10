Миллер стал меньше участвовать в оперативной деятельности «Зенита». Бюджет клуба оценивается в 18 млрд рублей («СЭ»)
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По оценкам источника, бюджет «Зенита» составляет около 18 миллиардов рублей. Помимо выделения средств на клуб через рекламный контракт, Миллер и «Газпром» контролируют главный спортивный телеканал страны – «Матч ТВ».
Также сообщается, что Миллер мог повлиять на систему жеребьевки Фонбет Кубка России-2024/25. Предполагалось, что в одну группу будут определяться по две команды из числа тех, кто ограничен в перелетах, но за несколько часов до жеребьевки это соглашение было отменено из-за звонка представителя главы «Газпрома». При этом отмечается, что большинство источников не подтверждают эту информацию.
Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Миллер – 3-й, агент Андреев – 6-й, Карпин – 7-й, Медведев – 10-й, губернатор Федорищев – 13-й, Генич – 30-й
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