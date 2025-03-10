Овечкин поздравил Дзюбу с рекордом: «Артем, красавчик! Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Только вперед! Обнимаю»

Александр Овечкин поздравил Артема Дзюбу с рекордом по голам в российском футболе.

36-летний форвард «Акрона » забил в 20-м туре Мир РПЛ «Крыльям Советов» (2:0). Этот гол стал для него 234-м в карьере. Дзюба превзошел Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

39-летний капитан «Вашингтона » забил 886 голов в регулярных чемпионатах НХЛ . В истории лиги Овечкина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

«Артем , красавчик! Поздравляю тебя с рекордом! Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола.

Не останавливайся на достигнутом – только вперед! Обнимаю», – сказал капитан «Вашингтона» в видеоролике, выложенном в телеграм-канале «Акрона ».

Дзюба – лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах

Дзюба – великий. Вот пять аргументов

Овечкин забил 886-й гол в НХЛ – в пустые ворота «Сиэтлу». До Гретцки – 8 шайб