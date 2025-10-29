Фрейша о стычке в класико: «Игроки «Реала» показали, что они не умеют побеждать или очень переживают из-за четырех поражений в прошлом сезоне»

Экс-директор «Барселоны» заявил, что игроки «Реала» не умеют выигрывать.

Мадридский клуб одержал победу над каталонским со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги . После финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что тот слишком много говорит. Это привело к стычке.

«Я впервые вижу, чтобы победитель устроил стычку после матча. Обычно это проигравшие устраивают стычки, потому что они разочарованы, они чувствуют бессилие... Только не на «Бернабеу». Все было наоборот. Это начал победитель.

Я думаю, что уметь проигрывать так же важно, как и уметь побеждать, и я считаю, что игроки «Реала», которые пошли к Ламину, показали, что они не умеют побеждать, или что они очень переживают из-за четырех поражений в прошлом сезоне», – сказал бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша.

