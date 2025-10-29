ЦСКА принимает «Пари НН». Ждем всех красно-синих на домашней игре против нижегородцев!

В 14-м туре Мир РПЛ ЦСКА встретится с «Пари НН».

Матч пройдет в пятницу, 31 октября, в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

По итогам 13 туров армейцы расположились на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата, обладая 27-ю очками. Нижегородцы же находятся на 16-м месте, имея семь очков в активе. ЦСКА нужна ваша поддержка на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .