Вендел – тренерам «Зенита» после удаления в игре с «Факелом»: «Они показывали мне обезьяньи жесты. Это нормально?»
Вендел пожаловался тренерам «Зенита» на расизм сразу же после удаления.
Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.
Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
Получив красную карточку, игрок направился прямо к тренерам петербургского клуба.
«Они показывали мне обезьяньи жесты. Они делали жесты обезьяны и показывали на меня. Это нормально?» – спрашивал Вендел, недоуменно жестикулируя.
«Зенит» предоставит в КДК записи, подтверждающие оскорбления Вендела на матче с «Факелом»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Зенита»
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