«Байкал-Энергия» приостановил участие в чемпионате России, чтобы уделить больше внимания детскому спорту

«Байкал-Энергия» приостановил участие в чемпионате России.

«Хоккейный клуб «Байкал- Энергия» и компания Эн+ пришли к соглашению о том, что в следующем сезоне сосредоточатся на развитии команды, представляющей г. Иркутск во Всероссийских соревнованиях среди команд Высшей лиги по хоккею с мячом, что станет основной задачей в ближайшей перспективе.

Этот этап важен, как связующее звено между детско-юношескими школами и спортом высоких достижений. Внимание к молодым иркутским профессионалам позволит уже в ближайшем будущем добиваться побед на взрослом уровне силами местных хоккеистов.

Как сообщает пресс-служба ХК «Байкал-Энергия», данное решение является продолжением принятой ранее стратегии развития русского хоккея в нашем регионе, благодаря этому продолжится поступательное развитие всей системы хоккейного клуба.

Мы считаем важным давать путевку в жизнь молодежи, поэтому участие клуба в Суперлиге будет временно приостановлено. Не исключаем, что возобновим его вновь. В течение более чем 20 лет, с 2004 года, Эн+ является спонсором хоккейного клуба «Байкал-Энергия». За это время нам вместе удалось не просто повысить популярность этого вида спорта в Иркутске – матчи команды в среднем посещает более трех тысяч человек, но и создать целую систему вокруг клуба», – говорится в заявлении.

«Байкал-Энергия » – семикратный призер чемпионатов России по хоккею с мячом, обладатель Кубка России и финалист Суперкубка России.