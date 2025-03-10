Россия сыграет с Гренадой в Москве 19 марта
Сборная России объявила, что сыграет с командой Гренады в марте.
Товарищеская игра пройдет 19 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в ближайшую международную паузу Россия проведет матч против Замбии – встреча пройдет 25 марта. Обе игры пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.
Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге ФИФА, Замбия занимает 87-ю строчку.
Гренада – островное государство на юго-востоке Карибского моря, население – порядка 114 тысяч человек.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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