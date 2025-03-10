Мостовой о матче России с Гренадой: «Подумал, что это название торгового центра, а не страны. Просто без комментариев»
Александр Мостовой высказался о предстоящей игре России с Гренадой.
Сегодня стало известно, что команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч 19 марта в Москве. Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге ФИФА.
«Вы серьезно? Когда вы назвали эту страну, я подумал, что это название торгового центра, а не страны. Просто без комментариев», – сказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.
Помимо матча с Гренадой, сборная России сыграет с Замбией 25 марта, Нигерией 6 июня и Беларусью 10 июня.
Кобелев о соперниках России в марте: «Сборная должна играть, но лучше не с Гренадой – двусторонка намного полезнее. Бесплатно билеты раздадут – и зрители придут»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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