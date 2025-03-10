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  • «Факел» о том, что Божин мог сказать «макака» с «Зенитом»: «Мы отвергаем дискриминацию, но будем защищать партнера от голословных обвинений. Недоролик, где непонятно кто, кому и что произносит – абсурд»
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«Факел» о том, что Божин мог сказать «макака» с «Зенитом»: «Мы отвергаем дискриминацию, но будем защищать партнера от голословных обвинений. Недоролик, где непонятно кто, кому и что произносит – абсурд»

«Факел» поддержал Сергея Божина на фоне обвинений в расизме.

Ранее сообщалось, что на 65-й минуте матча с «Зенитом» (0:2) защитник «Факела» мог сказать слово «макака». Кроме того, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике. После этого Вендел что-то высказал сопернику.

«Мы с недоумением наблюдаем за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ. И не можем не поддержать вице-капитана команды, с которым мы делим горечь поражений и радость побед, а также преодолеваем долгие часы в пути.

Мы разные. В нашей команде есть французы, голландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит.

Почему мишенью стал Божин? Мы не понимаем. Эту стрелочку на видео можно было бы подрисовать кому угодно в этом кадре. Это полный абсурд.

Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнера, нашего вице-капитана от несправедливых, голословных обвинений.

Мы все надеемся,  что разум все-таки восторжествует, и все мы сосредоточимся исключительно на футболе!» – говорится в обращении игроков и тренерского штаба «Факела».

Звучала ли «макака»? Защитник «Факела» изображал пинок и якобы так крикнул – «Зенит» уверен в расизме

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Факела»
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logoпремьер-лига Россия
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