«Зенит» подаст заявление в КДК с просьбой отменить дисквалификацию Вендела 11 марта. Клуб собрал доказательства оскорблений («СЭ»)

«Зенит» подаст заявление в КДК РФС по «делу Вендела» во вторник.

Ранее сообщалось, что на 65-й минуте матча с «Зенитом » (0:2) защитник «Факела» Сергей Божин мог сказать слово «макака» в адрес соперника. Бразильца также оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

Вендел показал средний палец трибунам и был удален. 16 марта «Зенит» в Москве сыграет со «Спартаком».

По информации «Спорт-Экспресса », петербуржцы 11 марта планируют подать заявление в КДК РФС с просьбой отменить дисквалификацию полузащитника.

В понедельник сине-бело-голубые собирали доказательства, связанные с расистскими оскорблениями со стороны болельщиков «Факела ». В клубе надеются, что благодаря им удаление красная карточка будет отменена.

Заседание КДК состоится в четверг, 13 марта .