«Зенит» подаст заявление в КДК с просьбой отменить дисквалификацию Вендела 11 марта. Клуб собрал доказательства оскорблений («СЭ»)
«Зенит» подаст заявление в КДК РФС по «делу Вендела» во вторник.
Ранее сообщалось, что на 65-й минуте матча с «Зенитом» (0:2) защитник «Факела» Сергей Божин мог сказать слово «макака» в адрес соперника. Бразильца также оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
Вендел показал средний палец трибунам и был удален. 16 марта «Зенит» в Москве сыграет со «Спартаком».
По информации «Спорт-Экспресса», петербуржцы 11 марта планируют подать заявление в КДК РФС с просьбой отменить дисквалификацию полузащитника.
В понедельник сине-бело-голубые собирали доказательства, связанные с расистскими оскорблениями со стороны болельщиков «Факела». В клубе надеются, что благодаря им удаление красная карточка будет отменена.
Заседание КДК состоится в четверг, 13 марта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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