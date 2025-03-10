Ханс Ниманн: «Я самый популярный шахматист мира, двигаю этот спорт в массы. Миллионы людей узнали о шахматах благодаря мне»
Американский гроссмейстер сыграл на турнире «Аэрофлот Опен» в Москве и занял восьмое место.
– На «Аэрофлот Опен» с вами постоянно фотографировались, просили автографы. Показалось, что такой же интерес у российских любителей шахмат вызывает только Ян Непомнящий.
– Вас это удивляет?
– Нет. Вы медийная личность.
– Я самый популярный шахматист мира, я двигаю этот спорт в массы. Миллионы людей узнали о шахматах благодаря мне.
– Еще отмечу, что вы никому не отказываете в автографе, совместном фото.
– Безусловно. Мои фанаты мне дороги.
– При этом есть люди, которые вас критикуют и не воспринимают как серьезного шахматиста. Вас это беспокоит?
– Шахматы говорят сами за себя. Могу повторить эту фразу еще тысячу раз. Посмотрите мой рейтинг, посмотрите какого прогресса я добился за последние годы. Посмотрите, кого я обыгрывал.
Понимаю, что у меня есть завистники, люди, которые сомневаются в моей честности. Но опять же, я готов сыграть с каждым из них, в любой контроль, сам оплатить им расходы, – сказал Ниманн.
Ханс Ниманн в Москве: договорился на детектор лжи, 10 секунд был в кадре под гимн России
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий