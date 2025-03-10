Ханс Ниманн: «Я самый популярный шахматист мира, двигаю этот спорт в массы. Миллионы людей узнали о шахматах благодаря мне»

Ханс Ниманн назвал себя самым популярным шахматистом мира.

Американский гроссмейстер сыграл на турнире «Аэрофлот Опен» в Москве и занял восьмое место.

– На «Аэрофлот Опен» с вами постоянно фотографировались, просили автографы. Показалось, что такой же интерес у российских любителей шахмат вызывает только Ян Непомнящий.

– Вас это удивляет?

– Нет. Вы медийная личность.

– Я самый популярный шахматист мира, я двигаю этот спорт в массы. Миллионы людей узнали о шахматах благодаря мне.

– Еще отмечу, что вы никому не отказываете в автографе, совместном фото.

– Безусловно. Мои фанаты мне дороги.

– При этом есть люди, которые вас критикуют и не воспринимают как серьезного шахматиста. Вас это беспокоит?

– Шахматы говорят сами за себя. Могу повторить эту фразу еще тысячу раз. Посмотрите мой рейтинг, посмотрите какого прогресса я добился за последние годы. Посмотрите, кого я обыгрывал.

Понимаю, что у меня есть завистники, люди, которые сомневаются в моей честности. Но опять же, я готов сыграть с каждым из них, в любой контроль, сам оплатить им расходы, – сказал Ниманн.

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