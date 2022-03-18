В московском спорткомплексе «Лужники» сегодня проходит митинг-концерт «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!».

На митинге присутствуют трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам , двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию и , и .

Митинг-концерт транслируется на Первом канале, «России 1», «России 24», СТС, РЕН ТВ, телеканалах «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Москва 24», «Матч Страна», Пятом канале, ТНТ, Муз-ТВ, НТВ, Матч ТВ, ОТР, ТВ Центр. Его ведущие – Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.