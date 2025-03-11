У Роналду больше голов после 30-летия, чем до – 464 против 463

Криштиану Роналду забил больше голов после наступления 30-летия, чем до него.

«Аль-Наср » разгромил иранский «Эстегляль » (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии .

Португалец реализовал пенальти на 27-й минуте игры, пробив паненкой . Этот гол стал 927-м гол в карьере 40-летнего нападающего.

Таким образом, теперь на счету Роналду 463 гола до 30-летия и 464 – после.

Подробно со статистикой бывшего форварда «Спортинга», «МЮ », «Реала» и «Ювентуса» можно ознакомиться здесь .