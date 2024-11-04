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Роман Ротенберг: «Советую игрокам СКА перестать разговаривать с судьями. Беру это на себя. Были споры со стороны хоккеистов сегодня, я извинился перед арбитрами»

Роман Ротенберг заявил, что игроки СКА перестанут общаться с судьями.

Сегодня клуб проиграл «Куньлуню» в овертайме со счетом 1:2.

«Отмечу сегодня трибуны. Было много болельщиков в Мытищах. В прошлый раз было маловато, мы это обсуждали. Сегодня было много детей, многие школы приехали, в том числе из академии СКА были дети, поддерживали команду.

Спасибо всем болельщикам, нашему гостевому сектору. Сегодня полный гостевой сектор нам помогал. Уважение каждому нашему болельщику.

Что касается игры, то не самая лучшая сегодня игра. Первые 8 минут хорошо играли – по заданию. Создали момент. Была потеря в зоне атаки, заигрались, наш лучший нападающий потерял шайбу. Дальше пошла контратака – соперник забил. После мы навязывали свою игру.

Во втором и третьем периоде у нас были неправильные удаления. Игровая и командная дисциплина нас подвела сегодня. Надо улучшать дисциплину.

Создали много моментов в третьем периоде. Надо было реализовывать большинство, надо было забивать. В овертайме уже допустили ошибки. Вбрасывание в зоне обороны – Миша Воробьев как-то расстроился в моменте… Считаю, нашим игрокам надо быть сильнее. Не искать справедливость. Просто играть в хоккей.

Советую нашим хоккеистам перестать разговаривать с судьями. Нет смысла терять эмоции, концентрацию. Обсудили это сегодня в раздевалке. Беру разговоры с судьями на себя. У нас есть капитан Саша Никишин, он может с ними разговаривать. Если надо, какие-то вопросы проговорим. У нас хорошая коммуникация.

Были какие-то споры со стороны наших игроков. Я извинился перед судьями во время игры. Хочу еще раз извиниться. Если наши игроки позволяют себе вести себя некорректно, в то же время просим судей тоже не так сильно реагировать. Это хоккей, это эмоции.

Задача, чтобы был яркий хоккей, а игроки оставались на поле. Понимаю, что судьи тоже люди. Они не хотят высказываний в свой адрес.

С нашей стороны хочу пообещать, что мы перестанем общаться с судьями. Мы просто играем в хоккей – это наш подход со следующей игры.

Благодарю нашу команду за игру. Вырвали одно очко сегодня – это дорогого стоит. Каждое очко на вес золота. Все бились.

Понимаем, что далеко не лучшая наша игра и есть что улучшить. У нас есть ошибки, есть вопросы по дисциплине. Персоналии обсуждать не будем. Мы команда. Команда вместе выигрывает и вместе проигрывает», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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