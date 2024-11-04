Овечкин – 1-я звезда недели в НХЛ, у него 5+4 в 4 играх. Нечас – 2-я, Кросби – 3-я
Александр Овечкин признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.
Лига назвала трех звезд минувшей недели.
Третьей звездой назван нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. Он набрал 7 (4+3) очков в 3 играх.
Второй звездой стал форвард «Каролины» Мартин Нечас, отметившийся 9 (3+6) баллами в 3 матчах.
Первой звездой признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 9 (5+4) очков в 4 играх недели.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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