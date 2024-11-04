«Мне это надо было, чтобы доказать себе, что я секси. Были сомнения». Медведева о фотосессии для журнала Maxim
Весной 2022 года фигуристка снялась в фотосессии для журнала Maxim.
– Тебе понравилось сниматься в таком эротичном гламурном образе?
– Мне тогда это прям надо было. Чтобы доказать себе, что я секси.
– Есть сомнения?
– Были, конечно. Конечно. Мне было некомфортно во время съемки.
– Стеснялась?
– Я не знала, правильно ли я делаю. Но оказалось, что лично для себя все сделала правильно. Посмотрела фотографии: я была зажата. Мне это не понравилось, и думаю: что-то надо с этим делать и как-то себя развивать. Зато я поняла, что не хочу уходить в пошлость. Я попробовала – мне достаточно выше крыши.
– А это пошлость, ты считаешь?
– Я почувствовала, что просто не мое направление. Не считаю, что у меня была супермегаоткровенная съемка.
– А кто-то ругал тебя? Условно, мама.
– Абсолютно нет. Мое требование от съемки было – чтобы это было в спортивной стилистике. И условия самой съемки не давали мне полностью расслабиться, потому что было 5 утра – чтобы в бассейне никого не было. Вода ледяная, хотелось спать, – сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.
Ух, а вот и полная фотосессия Евгении Медведевой для журнала Maxim: 7 фотографий
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