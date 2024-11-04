Бельерин об ультраправых: «Мальчики и юноши ищут себя, а им говорят, что женщины менее ценны, что надо отказаться от друзей и отжиматься, чтобы разбогатеть. Что за ерунда?»
Эктор Бельерин обеспокоен ростом ультраправых настроений в обществе.
«Это движение ориентировано на мальчиков и юношей в самые уязвимые моменты их жизни, когда формируется их личность.
Они ищут себя, а им говорят, что они должны быть более маскулинными, что женщины менее ценны, чем мужчины, что они должны оказаться от друзей, сосредоточиться на себе и делать отжимания, чтобы стать богатыми... Что это за ерунда?» – сказал игрок «Бетиса».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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