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Бельерин об ультраправых: «Мальчики и юноши ищут себя, а им говорят, что женщины менее ценны, что надо отказаться от друзей и отжиматься, чтобы разбогатеть. Что за ерунда?»

Эктор Бельерин обеспокоен ростом ультраправых настроений в обществе.

«Это движение ориентировано на мальчиков и юношей в самые уязвимые моменты их жизни, когда формируется их личность.

Они ищут себя, а им говорят, что они должны быть более маскулинными, что женщины менее ценны, чем мужчины, что они должны оказаться от друзей, сосредоточиться на себе и делать отжимания, чтобы стать богатыми... Что это за ерунда?»  – сказал игрок «Бетиса».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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Политика
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