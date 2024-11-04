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Медведева о буллинге в школе: «Меня сильно травили, называли фамилию как оскорбление – Бабасяниха. Слышала в свой адрес высказывания по национальному признаку»

Евгения Медведева рассказала, что ее травили в школе из-за фамилии.

Фамилия фигуристки при рождении – Бабасян.

«Отец не принимал участия в моей жизни. Несколько раз виделись в жизни, конечно же. Нет, я знаю, как он выглядит, я знаю, я точно знаю, кто мой отец. Средствами нет, не помогал – как-то все сами-сами-сами.

Уже и как бы к Этери Георгиевне перешли и поняли, что в спорте можно что-то попробовать. Подумали, что, наверное, лучше сменить фамилию, потому что такая вот жизненная ситуация. Сейчас я, когда подросла, я думаю – Евгения Медведева, это ж надо было додуматься. Это же красиво, Евгения Медведева, запоминается.

Причем тогда фамилия Медведев или Медведева была популярная очень, вот получилась Евгения Медведева. Я, кстати, об этом никогда не говорила. Не говорила, потому что я, когда росла, меня очень сильно травили за мою фамилию.

Прям травили. Прям, ох, как мне было несладко. Видимо, из-за того, что я была очень маленькая, щуплая, беззащитная, бесхребетная, на мне и отыгрывались дети. И моя фамилия попадала под раздачу.

Просто называли мою фамилию, как будто бы это оскорбление. Как будто бы это вот просто вот, как будто «идиотина» сказать. Вот это вот то же самое, что сказать мою фамилию. И в принципе, мне кажется, это все очень правильно сложилось, что мама с бабушкой решили, что все-таки надо внести корректировку, чтобы мне просто дальше легче жилось.

То есть это просто смешное для них было слово. Бабасяниха, бабасяня, ты че, масяня-бабасяня? Пару раз я, конечно, слышала там в свой адрес некие высказывания по национальному признаку, но пропустила мимо ушей, потому что была чисто зависть. Я так хочу считать.

Это я сейчас могу публично выйти и сказать: ну, друзья, вы как бы помните, что я армянка горячая? Потому что я взрослый человек. Когда ребенку постоянно говорят, что, типа, да ты армянка – это плохо.

Ну скажи человеку, что он свинья, сто раз – он начнет хрюкать. Наверное, поэтому. И, вспоминая то, насколько я была в детстве ведомая, доверчивая, неудивительно, что я как-то так резко реагировала на это все.

Сейчас абсолютно спокойно я это все воспринимаю. Да называйте, как хотите вообще. Вот. Но это действительно правда, что моя фамилия Медведева. Меня люди знают под этой фамилией», – сказала двукратная чемпионка мира в интервью Ксении Собчак. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ютуб-канал Ксении Собчак
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