Экс-арбитр Федотов о драке в дерби: «Роше припаяют по полной – дадут 6 матчей и год условно. Литвинову одна, максимум две игры, думаю»
Игра закончилась поражением ЦСКА со счетом 0:2. Матч 14-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов из «Спартака». Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.
Ранее стало известно, что оба удаления будут рассмотрены КДК РФС. Роша и Литвинов приглашены на заседание комиссии.
«Что касается Роши, ему припаяют по полной. Там удар по лицу – это физическое воздействие, и по регламенту до четырех матчей. И дальше – физическое воздействие на членов судейской бригады, то есть официальное лицо матча. Это отстранение до шести матчей и отстранение от футбольной деятельности сроком до двух лет. Я думаю, что дадут шесть матчей и дадут условно – год.
По Литвинову там грозит до четырех, но я думаю, одна, максимум две игры», – сказал бывший судья РПЛ.
Роша об удалении в дерби: «Не совладал с эмоциями, раскаиваюсь за несдержанность. Прошу у арбитров КДК извинения и комплексного рассмотрения – в конфликте я был не один»
Роша и Литвинов могут получить до 4 матчей бана после драки в матче ЦСКА и «Спартака». Максимальное наказание Виллиану за захват судьи за руку – до 2 лет дисквалификации («Матч ТВ»)
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