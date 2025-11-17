Тукманов о сборной России: «Есть звездочки, но нет звезды – лидера, который был бы на голову сильнее»

Александр Тукманов: в сборной России нет звезды, которая была бы на голову сильнее.

Александр Тукманов считает, что в сборной России нет настоящих звезд.

«Если кто‑то из наших специалистов утверждает, что, выступая на чемпионате мира, мы непременно вышли бы из группы, то я бы с большой уверенностью так не сказал бы.

Как бы оценили сейчас уровень нашей сборной? По тем матчам, что мы играли в последние три года на уровне наших соперников, на четыре оценил был. Но если бы мы играли с лучшими командами, соперниками, которые являются примером для подражания — условно говоря, Испания, Франция, Италия, Хорватия — нет абсолютно никакой уверенности, что мы бы справились.

У нас есть звездочки — талантливые молодые футболисты, это радует, но звезды у нас сейчас нет. Ребята настоящими звездами пока еще не стали. В дальнейшем все будет зависеть от того, как они сами реализуют свой талант. Лидера, за которым бы все пошли и который был бы на голову сильнее, я сейчас не вижу», — сказал бывший вице‑президент РФС.