Ди Лоренцо об 1:4 с Норвегией: «Знали, что они сильны. Урок пригодится Италии перед стыковыми матчами»
Джованни Ди Лоренцо: 1:4 с Норвегией – урок для Италии перед стыковыми матчами.
Джованни Ди Лоренцо оценил поражение сборной Италии от Норвегии (1:4) в отборе ЧМ-2026. «Скуадра адзурра» заняла второе место в группе и примет участие в стыковых матчах.
«Полученный урок пригодится нам перед стыковыми матчами. Мы знали, что норвежцы сильны.
Теперь мы должны подготовиться как можно лучше к следующему этапу. В последние три месяца наша команда играла с характером», – сказал защитник сборной Италии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
