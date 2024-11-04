Рудковская – Загитовой: «Давай сыграем в пари. Ты запросишь данные продаж наших шоу у всех билетных операторов, я запрошу твои цифры, и сравним»

Рудковская предложила Алине Загитовой заключить пари по поводу продаж билетов.

Ранее олимпийская чемпионка заявила в интервью Надежде Стрелец, что на двух ее шоу «Хранители времени» в августе были солд-ауты. «Возможно, у нас с Яной Рудковской разное представление о солд-аутах», – сказала она.

«Дорогая Алина, ты знаешь, как я к тебе отношусь и всегда с интересом слежу за тобой и твоими успехами, потому что ты действительно этого заслуживаешь. Но давай так, ты будешь рассказывать человеку, который за 20 лет в шоу-бизнесе и в бизнесе ледовых шоу по всему миру продал более 10 млн билетов, что такое солд-аут!? И что у нас с тобой разные представления об этом!? Мне даже стало это интересно.

Тогда давай сыграем в пари! Ты запросишь данные продаж наших шоу у всех билетных операторов. В свою очередь я запрошу твои цифры, и мы сравним коэффициент твой и мой.

Есть система билетных операторов, где если ты продаешь круто, Алина, ты попадаешь хотя бы на 10 место, не говоря уже о первом! Все наши шоу в этом рейтинге в топ 1-3-5, система сама автоматически ставит тебя в зависимости от продаж на то или иное место. А если билеты не продаются, от слова совсем, то тебя и нет нигде. Все просто! Я готова с тобой сыграть. <...>

А вот по билетам готова прям медийно поспорить, так как цифры – вещь упрямая! Ты же в курсе, я думаю, что наши с тобой шоу продают самые топовые билетные операторы, например, у меня есть такая опция – видеть твой рейтинг продаж. Поэтому я к этому спору уже готова.

По поводу благотворительных билетов, мы все их выделяем. Все, кто занимается этим бизнесом. И по зову сердца, и по обязательствам, если получаем гранты. Например, в этом сезоне мы показываем пять наших спектаклей на льду и на паркете, а именно: «Щелкунчик», «Русалочку», «Сказки Плющенко», «Золушка в Королевстве Фей» и «Спящая Красавица».

Грант получен только на «Щелкунчик», тур по городам России. Всегда наша команда выделяет 10 процентов билетов на благотворительность, и это примерно 30 тысяч билетов суммарно в год на сумму около 50 млн рублей.

Ну что, пари, Алина? Я готова!» – написала продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» в телеграм-канале.

Загитова о своем шоу и словах Рудковской: «Возможно, у нас разное представление о солд-аутах. Цифры не врут»