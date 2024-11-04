КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова и поведение Виллиана после красной в матче ЦСКА – «Спартак»
ЦСКА уступил со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.
«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику.
Также рассмотрим удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова за агрессивное поведение. Эти игроки приглашены на заседание. Рассмотрим поведение Роши после удаления.
В повестке также есть неспортивное поведение ЦСКА – два удаления, и «Спартака» – удаление одного игрока, 4 предупреждения у футболистов и у одного официального лица клуба», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо
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