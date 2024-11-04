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КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова и поведение Виллиана после красной в матче ЦСКА – «Спартак»

Виллиан Роша и Руслан Литвинов приглашены на заседание КДК РФС.

ЦСКА уступил со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику.

Также рассмотрим удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова за агрессивное поведение. Эти игроки приглашены на заседание. Рассмотрим поведение Роши после удаления.

В повестке также есть неспортивное поведение ЦСКА – два удаления, и «Спартака» – удаление одного игрока, 4 предупреждения у футболистов и у одного официального лица клуба», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
болельщики
КДК РФС
Артур Григорьянц
logoВиллиан Роша
logoСпорт-Экспресс
logoРуслан Литвинов
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