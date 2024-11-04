«Реал» знал, что Винисиус не получит «Золотой мяч», еще до матча с «Барсой». Игроку об этом не сказали, чтобы не отвлекать его (Антон Меана)

«Реал» заранее знал, что Винисиус Жуниор не выиграет «Золотой мяч».

Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Делегация «Реала» отказалась от посещения церемонии награждения, узнав, что Винисиусу не достанется награда.

Однако, как сообщил журналист Антон Меана, в кубе знали об этом еще до матча с «Барселоной» (0:4), который прошел за два дня до мероприятия.

«Согласно источникам, близким к Винисиусу, окружение игрока с пятницы позапрошлой недели подозревало, что бразилец не выиграет «Золотой мяч ». Это подозрение не было связано с какой-либо информацией, это чистая интуиция его окружения.

Сомнения дошли до того, что они решили связаться с мадридским «Реалом», который сообщил им, что, судя по тому, что известно клубу, Винисиус не станет победителем. Однако «Реал Мадрид » предпочел не информировать игрока, чтобы не отвлекать его перед класико», – сказал Меана.

«Вместе». Винисиус выложил командное фото «Реала». Клуб ранее не приехал на церемонию «Золотого мяча»