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Медведева о гонорарах за шоу: «За один день плюс-минус 200 тысяч рублей. Это средняя стоимость – есть спортсмены, которые получают больше»

Евгения Медведева рассказала, сколько зарабатывает, выступая в ледовых шоу.

– Сколько ты получаешь за одно выступление [в ледовых шоу]? 50 тысяч рублей?

– Больше.

– 100 тысяч рублей?

– Больше.

– 200 тысяч рублей?

– Плюс-минус.

– За одно выступление? Это прям круто.

– За один день. Большой гонорар? Это средняя стоимость спортсменам моего звания. Есть спортсмены, которые больше получают. Это хорошие деньги, это хороший заработок. Все, что я делаю, это моя работа. Я выхожу, делаю ее хорошо. У меня есть моя «рыночная стоимость», да.

– Это твой основной источник дохода?

– 50 на 50. Половина моего заработка – это многочисленные ледовые шоу, половина – рекламные контракты. Приглашения на всякие форумы, где я выступаю как спикер. Реклама, в основном, – сказала двукратная чемпионка мира в интервью Ксении Собчак. 

«Я не извинилась перед Тутберидзе. Она передо мной тоже. Мы сильные и гордые». Медведева у Собчак

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ютуб-канал «Осторожно, Собчак»
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
деньги
ледовые шоу
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