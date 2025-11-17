Круговой верит в разбан России в 2026-м: «Очень надеюсь, что это свершится и нас допустят»

Данил Круговой надеется, что сборную России допустят до турниров в 2026 году.

— Какие в целом для сборной России подведете итоги 2025 года?

— Если не брать эти матчи с Перу (1:1) и Чили (0:2), то мы весь год смотрелись неплохо — и забивали немало голов, и выигрывали. Даже ничейный матч с Нигерией (1:1), на мой взгляд, был хорошим в нашем исполнении на фоне довольно сильного соперника. Жаль, что до победы его не дотянули. А выездная игра с Катаром (4:1) особенно понравилась — и по результату, и по качеству игры.

— Верите в разбан сборной России в 2026 году?

— Верить-то я могу. Повлиять никак на это не могу. Надеюсь, что это произойдет в следующем году. Очень надеюсь, что это свершится и нас допустят, – сказал защитник сборной России.