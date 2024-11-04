«Спартак» завтра отправит заявление в КДК, чтобы обжаловать удаление Литвинова в дерби с ЦСКА

«Спартак» направит заявление в КДК РФС из-за удаления Руслана Литвинова.

ЦСКА уступил со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка , из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов . 23-летний полузащитник красно-белых был удален на 60‑й минуте за захват соперника рукой за лицо после подсказки арбитра ВАР Сергея Карасева.

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак » не обращался в комитет по поводу удаления Литвинова.

По данным «Спорт-Экспресса », красно-белые 5 ноября отправят заявление в КДК, чтобы обжаловать красную карточку.