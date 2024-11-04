«Спартак» завтра отправит заявление в КДК, чтобы обжаловать удаление Литвинова в дерби с ЦСКА
«Спартак» направит заявление в КДК РФС из-за удаления Руслана Литвинова.
ЦСКА уступил со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. 23-летний полузащитник красно-белых был удален на 60‑й минуте за захват соперника рукой за лицо после подсказки арбитра ВАР Сергея Карасева.
Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» не обращался в комитет по поводу удаления Литвинова.
По данным «Спорт-Экспресса», красно-белые 5 ноября отправят заявление в КДК, чтобы обжаловать красную карточку.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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