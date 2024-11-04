«Факел» выразил претензии судье Егорову по 10 моментам матча с «Химками»: «Вынуждены возродить рубрику «Огнеопасный арбитраж». Делайте выводы»
В телеграме «Факела» выложили эпизоды игры, которые вызвали вопросы у клуба из Воронежа.
«Мы вынуждены возродить рубрику «Огнеопасный арбитраж».
В этом выпуске – два эпизода. Из первого делаем вывод, что мешать голкиперу спасти ворота, находясь в офсайде, можно – это не является участием Антона Заболотного в игре.
Из второго делаем вывод, что наш нападающий Алексей Каштанов активно участвует в эпизоде, в котором Заболотный срезает мяч в собственные ворота. Ну, ок 😅.
ВАР отработал последовательно, оба раза позвав главного судью к монитору. Главный арбитр – ну, вы поняли. Делайте выводы.
Вступать в разговор на повышенных с главным арбитром можно, как и отмахнуться от него.
А вот отмахнуться от его ассистента уже нельзя – сразу желтая карточка 🤬. Делайте выводы.
Сбить прорывающегося по флангу латераля в подкате сзади – нет, это не желтая.
Наступить шипами – нет, не желтая 😄. Делайте выводы.
Ударить локтем в лицо – не фол.
А вот сыграть в мяч – это точно является нарушением правил 👌. Делайте выводы.
Это, конечно, нормальная спортивная борьба в штрафной 😄.
А в этом эпизоде сложно не согласиться с комментатором 🔊 (Роман Нагучев сказал: «Штрафной. Штрафной! Нет?! Очевидно, что Голубович не прав» – Спортс’‘)», – говорится в сообщениях «Факела».
Изображения: скриншоты трансляции «Матч ТВ»
Матч обслуживала судейская бригада Егора Егорова.
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