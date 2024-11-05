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НХЛ. «Эдмонтон» играет с «Нью-Джерси», «Нэшвилл» принимает «Лос-Анджелес»

«Эдмонтон» играет с «Нью-Джерси» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Нэшвилл» принимает «Лос-Анджелес».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoНью-Джерси
logoНэшвилл
logoЭдмонтон
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
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26423 октября, 05:50
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