Эмоциональная реакция Кузнецова – опять не согласен с судьями. СКА проиграл из-за его удаления

Уже третье поражение подряд.

Совсем недавно у СКА была победная серия из семи матчей. Теперь же команда Романа Ротенберга проиграла третий раз подряд. Если против «Локомотива» (2:3) и «Салавата» (2:4) трудности были ожидаемы, то потеря очков в игре с «Куньлунем» (1:2 ОТ) – сенсация.

Буквально две недели назад СКА разгромил этого соперника, забросив восемь безответных шайб. Исход нового матча решил один момент с участием Евгения Кузнецова .

Кузнецов не впервые подвел команду – ранее он уже хватал неоправданные удаления

Основное время закончилось со счетом 1:1. Отлично сыграли вратари обеих команд – Джереми Смит («Куньлунь») и Павел Мойсевич (СКА). Могло дойти и до буллитов, но за две с небольшим минуты до конца овертайма удаление схлопотал Кузнецов.

Он сопровождал Тайлера Грэйовака. И вроде все было успешно – Евгений выбил шайбу у соперника. Но канадец резко развернулся, а Кузнецов зацепил его руками. Интересно, что «Куньлунь» почти сразу же чуть не забросил. Наиль Якупов остался один перед воротами и элегантно бросил из-под ноги, но не попал в створ.

После удаления Кузнецов активно выражал недовольство. Или непонимание.

На реализацию большинства у хозяев ушло семь секунд. Рурк Шартье открылся на пятаке и замкнул тонкую передачу Райана Меркли. Радость автора победного гола понятна – «Куньлунь» выиграл дома впервые с 6 сентября.

Но эти эмоции ярко контрастируют с состоянием Кузнецова.

Проблемы с удалениями возникают у Евгения не в первый раз. За последние два матча он набрал 16 минут штрафа. Игру с «Салаватом» и наказание Кузнецова за споры с судьями мы уже разбирали отдельно .

После того инцидента главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Кузнецов понимает, как он может улучшить свою игру. В первую очередь мы говорим про дисциплину. Думаю, это был последний раз, когда он неоправданно удаляется ».

Оказалось, не последний. В текущем сезоне у Евгения набралось уже 30 штрафных минут. Больше в СКА имеет только Валентин Зыков (37).

Ротенберг извинился перед судьями – и пообещал сосредоточиться на хоккее

Недостаток дисциплины у СКА вызвал мощную реакцию Ротенберга. На пресс-конференции после матча он сделал программное заявление, в котором, в том числе, анонсировал пересмотр характера общения с судьями.

Начал главный тренер с упрека в сторону команды: «Во втором и третьем периоде у нас были неправильные удаления. Игровая и командная дисциплина нас подвела сегодня. Надо улучшать дисциплину».

А затем напрямую обратился к команде: «Советую нашим хоккеистам перестать разговаривать с судьями. Нет смысла терять эмоции, концентрацию. Обсудили это сегодня в раздевалке. Беру разговоры с судьями на себя. У нас есть капитан Саша Никишин, он может с ними разговаривать. Если надо, какие-то вопросы проговорим. У нас хорошая коммуникация».

И даже публично извинился перед судьями – сразу за всю команду: «Были какие-то споры со стороны наших игроков. Я извинился перед судьями во время игры. Хочу еще раз извиниться. Если наши игроки позволяют себе вести себя некорректно, в то же время просим судей тоже не так сильно реагировать. Это хоккей, это эмоции. Понимаю, что судьи тоже люди. Они не хотят высказываний в свой адрес».

По мнению Ротенберга, одна из причин такой ситуации – разница в менталитете и хоккейной культуре. Именно на это он посетовал, когда затронул тему удалений Кузнецова и Деанджело: «Наверное, в Северной Америке постоянно идет какое-то общение игроков с судьями. И Женя Кузнецов привык общаться с судьями. Бывает, шутит с ними. Но зачем? Если у нас нет таких традиций, то нужно просто сконцентрироваться на игре, на хоккее».

У СКА уже 216 штрафных минут – количество удалений действительно стало важной проблемой. В КХЛ больше удаляется только московское «Динамо» (217 минут). Поэтому слова Ротенберга вполне ожидаемы. Вопрос только в том, что за ними последует дальше.

На пресс-конференции Ротенберг озвучил и новое кредо СКА: «С нашей стороны хочу пообещать, что мы перестанем общаться с судьями. Мы просто играем в хоккей – это наш подход со следующей игры ».

Тем временем «Куньлунь» выиграл два из трех матчей у СКА в этом сезоне. Похоже, действительно пора что-то менять.

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Фото: ХК СКА