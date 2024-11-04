Игроки «Реала» недовольны недостаточными усилиями Мбаппе в обороне. Тренеры тоже хотят от Килиана большей вовлеченности (Relevo)
По данным Relevo, тренер «Мадида» Карло Анчелотти озабочен действиями команды в защите, особенно в прессинге. В первую очередь это касается французского форварда.
В частности, в матче с «Барселоной» (0:4) Мбаппе пробежал 8 километров за матч – меньше всех. Показатели других игроков превышают 10 километров, у некоторых достигают 12-13.
Из-за действий Килиана больше бегать приходится другим игрокам «Реала», особенно полузащитнику Джуду Беллингему. Из-за этого в команде есть некоторое раздражение действиями Мбаппе. В тренерском штабе тоже хотят, чтобы нападающий понимал: он нужен и в атаке, и в защите.
Из-за действий Мбаппе Анчелотти рассматривает вариант с иным распределением защитных функций между игроками атаки. Одна из идей заключается в том, что прессинговать центральных защитников и вратаря соперника будет Винисиус, а Мбаппе будет прикрывать правого защитника.
Тренер «Реала» не хочет, чтобы настрой Мбаппе распространялся на других игроков команды.
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