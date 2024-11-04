Рудковская – Загитовой про шоу: «В нашем бизнесе так тырить контент неприлично. То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки» – это факт»

Яна Рудковская заявила, что режиссеры шоу Загитовой «тырили» контент у Плющенко.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью Надежде Стрелец рассказала, что не была на шоу Евгения Плющенко и не вдохновлялась ими. «Люди, с которыми я работаю, ни разу не были на ее шоу», – подчеркнула она.

«По поводу того, что ты не видела ни одного нашего шоу, то это, моя дорогая девочка, больше твой минус, чем твой плюс, увы. Смотри, ты в своем интервью сказала фразу, что дашь фору Навке, Авербуху и Рудковской с Плющенко. А как ты можешь мне дать фору, если ты не видела ни одного моего шоу?

То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки», а не с Милен Фармер, как убеждает тебя твой режиссер (у Милен летающая сфера была в июне 2018 г., а у шоу «Планета Билан» в феврале 2018) – это, увы, уже факт. Весь рынок об этом говорит. Начиная от слизанного нашего тизера, который ты тоже не видела, потому что была еще маленькая, до полетов, сферы и даже круглого экрана.

Открою тебе маленькую тайну, к сожалению, в нашем бизнесе так тырить контент твоим режиссерам как минимум неприлично – это в любой индустрии считается плохим тоном, а то, что они тоже ничего не видели, кроме шоу «а-ля фирмачей» – ну отмазка так себе, но это уже Бог бы с ними и с их лапшой тебе на уши, уже неинтересно, проехали» – написала продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко».

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