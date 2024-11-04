  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Рудковская – Загитовой про шоу: «В нашем бизнесе так тырить контент неприлично. То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки» – это факт»
96

Рудковская – Загитовой про шоу: «В нашем бизнесе так тырить контент неприлично. То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки» – это факт»

Яна Рудковская заявила, что режиссеры шоу Загитовой «тырили» контент у Плющенко.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью Надежде Стрелец рассказала, что не была на шоу Евгения Плющенко и не вдохновлялась ими. «Люди, с которыми я работаю, ни разу не были на ее шоу», – подчеркнула она.

«По поводу того, что ты не видела ни одного нашего шоу, то это, моя дорогая девочка, больше твой минус, чем твой плюс, увы. Смотри, ты в своем интервью сказала фразу, что дашь фору Навке, Авербуху и Рудковской с Плющенко. А как ты можешь мне дать фору, если ты не видела ни одного моего шоу?

То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки», а не с Милен Фармер, как убеждает тебя твой режиссер (у Милен летающая сфера была в июне 2018 г., а у шоу «Планета Билан» в феврале 2018) – это, увы, уже факт. Весь рынок об этом говорит. Начиная от слизанного нашего тизера, который ты тоже не видела, потому что была еще маленькая, до полетов, сферы и даже круглого экрана.

Открою тебе маленькую тайну, к сожалению, в нашем бизнесе так тырить контент твоим режиссерам как минимум неприлично – это в любой индустрии считается плохим тоном, а то, что они тоже ничего не видели, кроме шоу «а-ля фирмачей» – ну отмазка так себе, но это уже Бог бы с ними и с их лапшой тебе на уши, уже неинтересно, проехали» – написала продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко».

Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Голубь мира» Яны Рудковской
logoЯна Рудковская
logoАлина Загитова
деньги
ледовые шоу
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Загитова о своем шоу и словах Рудковской: «Возможно, у нас разное представление о солд-аутах. Цифры не врут»
24вчера, 10:50
Загитова о гранте в 75 млн: «Безусловно, у нас будут спонсорские средства, свои я вложу тоже. За каждую копеечку нужно будет отчитываться»
41вчера, 09:47
Траньков о заявке Загитовой на грант: «Алина могла и не 75 миллионов попросить, а 150. Она же просит не на свои нужды, а на культурное мероприятие для людей»
494 октября, 19:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рудковская – Загитовой: «Давай сыграем в пари. Ты запросишь данные продаж наших шоу у всех билетных операторов, я запрошу твои цифры, и сравним»
4027 минут назад
«Создадим новую реальность, в которой меня частично заменит виртуальная Женя». Медведева о ледовом шоу в честь ее юбилея – приходите 15 ноября на «ЦСКА-Арену»!
142 минуты назадРеклама
Тарасова о словах Загитовой про непрофессионализм комментаторов на ОИ-2018: «Мне неинтересно говорить о том, что было шесть лет назад»
71сегодня, 12:20
Психолог Маремпольская: «Большая уверенность в себе, вера в свои возможности и будущий успех – вот самое главное качество Загитовой»
15сегодня, 11:57
Медведева о гонорарах за шоу: «За один день плюс-минус 200 тысяч рублей. Это средняя стоимость – есть спортсмены, которые получают больше»
81сегодня, 11:54
Аделия Петросян: «В гонке за идеальными прокатами я часто обесцениваю то, чего уже достигла»
19сегодня, 10:05Фото
Медведева о том, почему ее отчислили из МГУ: «Потому что я туда не ходила. Это изначально был бред»
115сегодня, 09:54
Евгения Медведева: «Если Валиева захочет вернуться в спорт, она вернется. Наверное, там будут не четверные, но тройных прыжков будет достаточно»
6сегодня, 09:54
Евгения Медведева: «Люблю красивые дорогие вещи. Не люблю ими понтоваться, люблю их носить, знать, что они у меня есть»
58сегодня, 09:15
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
52сегодня, 09:12
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Ковалев: «До Олимпиады-2030 еще много времени, хотелось бы подумать о семье, о детях. Возможно, возьмем перерыв в следующем олимпийском цикле»
1сегодня, 10:20
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
197сегодня, 05:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
41сегодня, 05:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
2сегодня, 04:20
Лутфуллин о программе «Любовь с первого взгляда»: «Было ли такое в жизни? Да. Как познакомились с девушкой, я ей часа через три сказал: переезжай ко мне»
5вчера, 11:30
Загитова о критике спортсменов в адрес тренеров: «Это не нужно выводить на всеобщее обозрение. Ты должен быть благодарный за все, что команда сделала для тебя»
18вчера, 11:10
Владислав Дикиджи: «Автомобиль – это моя мечта. Я хотел в своем молодом возрасте приобрести машину, галочку такую поставить»
52 ноября, 20:34
Рион Сумийоши: «Это уже третий турнир, где я занимаю 5-е место перед произвольной, а затем 3-е по итогу. Чувствую, что мое катание в целом улучшилось»
2 ноября, 15:02
Анастасия Волочкова: «У Валиевой невероятная сила воли. Могу только поприветствовать ее возвращение в спорт обеими руками и длинными ногами»
192 ноября, 14:48
Глеб Лутфуллин: «Настрой боевой, у нас по прокатам с тренером есть план, и мы его придерживаемся»
62 ноября, 14:40