Медведева о возвращении к Тутберидзе: «Извинилась ли я? Нет. И Этери Георгиевна тоже. Мы такие – гордые сильные женщины»
После Олимпиады-2018 фигуристка ушла от Тутберидзе к тренеру Брайану Орсеру, но в сентябре 2020 года вернулась обратно.
– Это была личная встреча после контрольных прокатов. У меня тогда уже сильно болела спина, я понимала, что серьезные нагрузки особо не вывезу. Мы часочек посидели, обсудили, как у меня в Канаде происходило, что тут было. Она: давай попробуем, приходи на хореографию.
Я плюс-минус понимала, что если приду обратно к Этери Георгиевне – там нагрузки намного серьезнее, чем у меня в Канаде. Я понимала, что у меня, возможно, слетит спина. Но взяла на себя все риски: ну, попробую.
– Ты извинилась перед Этери Георгиевной?
– Так сесть и извиниться? Нет. И Этери Георгиевна тоже.
– Гордая...
– Мы такие, сильные гордые женщины, которые прекрасно все понимают, но гнем свою линию. Поэтому Этери Георгиевна Тутберидзе великий тренер. Поэтому Евгения Медведева сейчас сидит здесь.
– Она могла тебя без извинений не взять.
– Но взяла же.
– Любит, значит?
– Значит, любит, – сказала двукратная чемпионка мира в интервью Ксении Собчак.
Медведева об ОИ-2018: «Обиды на Тутберидзе точно нет, лишь благодарность. Смотрю на события в том году как на что-то, что должно было произойти, чтобы я стала собой»
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