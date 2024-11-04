Медведева о возвращении к Тутберидзе: «Извинилась ли я? Нет. И Этери Георгиевна тоже. Мы такие – гордые сильные женщины»

Евгения Медведева рассказала, что не извинялась перед Этери Тутберидзе.

После Олимпиады-2018 фигуристка ушла от Тутберидзе к тренеру Брайану Орсеру, но в сентябре 2020 года вернулась обратно.

– Это была личная встреча после контрольных прокатов. У меня тогда уже сильно болела спина, я понимала, что серьезные нагрузки особо не вывезу. Мы часочек посидели, обсудили, как у меня в Канаде происходило, что тут было. Она: давай попробуем, приходи на хореографию.

Я плюс-минус понимала, что если приду обратно к Этери Георгиевне – там нагрузки намного серьезнее, чем у меня в Канаде. Я понимала, что у меня, возможно, слетит спина. Но взяла на себя все риски: ну, попробую.

– Ты извинилась перед Этери Георгиевной?

– Так сесть и извиниться? Нет. И Этери Георгиевна тоже.

– Гордая...

– Мы такие, сильные гордые женщины, которые прекрасно все понимают, но гнем свою линию. Поэтому Этери Георгиевна Тутберидзе великий тренер. Поэтому Евгения Медведева сейчас сидит здесь.

– Она могла тебя без извинений не взять.

– Но взяла же.

– Любит, значит?

– Значит, любит, – сказала двукратная чемпионка мира в интервью Ксении Собчак.

Медведева об ОИ-2018: «Обиды на Тутберидзе точно нет, лишь благодарность. Смотрю на события в том году как на что-то, что должно было произойти, чтобы я стала собой»