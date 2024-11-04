Мостовой заявил, что пройдет стажировку в «Динамо»: «После подставы от «Спартака» даже не задумывался. «Динамо» проявило уважение. На месте решим, чем буду заниматься»

Александр Мостовой объявил, что будет стажироваться в «Динамо».

Мостовой проходит обучение в академии РФС, чтобы получить тренерскую лицензию. Ранее стажировка специалиста в «Спартаке » была отменена по инициативе клуба.

«Где будет проходить моя стажировка? Могу с уверенностью сказать, что это будет «Динамо». Начну, скорее всего, после игры в Кубке с «Локомотивом». Мы договорились, что я приеду, а на месте уже решим, чем буду заниматься.

Продолжительность стажировки – как у всех. После подставы от «Спартака» я даже не задумывался. Главное, чтобы люди были открыты, а многие команды с удовольствием готовы были принять. «Динамо » проявило уважение, я отталкивался от этого», – заявил бывший игрок сборной России, «Сельты» и «Спартака».