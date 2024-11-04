Рубен Аморим: «Это тяжело для болельщиков «МЮ», но «Ман Сити» – лучшая команда в мире, а Гвардиола – лучший тренер»
Рубен Аморим назвал «Манчестер Сити» лучший командой в мире.
«Спортинг» Аморима и «Манчестер Сити» встретятся в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
Для португальского тренера этот матч станет предпоследним во главе «Спортинга» перед переходом в «Манчестер Юнайтед».
«Для меня это еще один матч в качестве тренера «Спортинга». Меня будут оценивать как тренера «Спортинга». Это важная игра для меня.
Он [Пеп Гвардиола] – лучший тренер в мире. Понимаю, что это тяжело для болельщиков «Манчестер Юнайтед», но я думаю, что «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире», – сказал Рубен Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Eurosport
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