Рубен Аморим: «Это тяжело для болельщиков «МЮ», но «Ман Сити» – лучшая команда в мире, а Гвардиола – лучший тренер»

Рубен Аморим назвал «Манчестер Сити» лучший командой в мире.

«Спортинг» Аморима и «Манчестер Сити» встретятся в матче 4-го тура Лиги чемпионов .

Для португальского тренера этот матч станет предпоследним во главе «Спортинга» перед переходом в «Манчестер Юнайтед».

«Для меня это еще один матч в качестве тренера «Спортинга». Меня будут оценивать как тренера «Спортинга ». Это важная игра для меня.

Он [Пеп Гвардиола ] – лучший тренер в мире. Понимаю, что это тяжело для болельщиков «Манчестер Юнайтед », но я думаю, что «Манчестер Сити » – лучшая команда в мире», – сказал Рубен Аморим.