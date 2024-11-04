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Кордоба, Мостовой, Бакаев, Мусаев и Лончар – претенденты на приз Winline игроку октября в РПЛ

Пять футболистов претендуют на приз лучшему игроку октября в Мир РПЛ.

На награду Winline игроку месяца номинированы:

Джон Кордоба, «Краснодар» (3 матча, 3 гола, 1 голевая передача);

Андрей Мостовой, «Зенит» (3 матча, 3 гола);

– Зелимхан Бакаев, «Химки» (3 матча, 3 гола);

– Тамерлан Мусаев, ЦСКА (3 матча, 2 гола);

– Стефан Лончар, «Акрон» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).

Лучшего определят по итогам голосования экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РПЛ
logoЦСКА
logoЗенит
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoЗелимхан Бакаев
logoАндрей Мостовой
logoСтефан Лончар
logoАкрон
logoТамерлан Мусаев
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