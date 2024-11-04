Кордоба, Мостовой, Бакаев, Мусаев и Лончар – претенденты на приз Winline игроку октября в РПЛ
Пять футболистов претендуют на приз лучшему игроку октября в Мир РПЛ.
На награду Winline игроку месяца номинированы:
– Джон Кордоба, «Краснодар» (3 матча, 3 гола, 1 голевая передача);
– Андрей Мостовой, «Зенит» (3 матча, 3 гола);
– Зелимхан Бакаев, «Химки» (3 матча, 3 гола);
– Тамерлан Мусаев, ЦСКА (3 матча, 2 гола);
– Стефан Лончар, «Акрон» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).
Лучшего определят по итогам голосования экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РПЛ
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