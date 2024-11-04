Французский журналист опубликовал доказательства наличия XY-хромосомы и мужских яичек у боксерши Иман Хелиф
Появились доказательства того, что Иман Хелиф – биологический мужчина.
Французский журналист Джаффар Айт Аудиа передал журналу Reduxx доказательства того, что олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф – биологический мужчина.
В выдержке из медицинского заключения Хелиф есть информация, указывающая на наличие у Хелиф XY-хромосомы и тестикул (мужских яичек – примечание Sports).
Также в отчете сказано, что у спортсменки нет матки, но есть микропенис, напоминающий увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что уровень тестостерона в крови Хелиф находится на типичном для мужчин уровне.
Боец UFC Железнякова − об Иман Хелиф: «Она девочка и много раз проигрывала до Олимпиады»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Reduxx
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