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Французский журналист опубликовал доказательства наличия XY-хромосомы и мужских яичек у боксерши Иман Хелиф

Появились доказательства того, что Иман Хелиф – биологический мужчина.

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа передал журналу Reduxx доказательства того, что олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф – биологический мужчина. 

В выдержке из медицинского заключения Хелиф есть информация, указывающая на наличие у Хелиф XY-хромосомы и тестикул (мужских яичек – примечание Sports).

Также в отчете сказано, что у спортсменки нет матки, но есть микропенис, напоминающий увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что уровень тестостерона в крови Хелиф находится на типичном для мужчин уровне.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Reduxx
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