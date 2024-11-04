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  • Роман Ротенберг: «Попросил Кузнецова и Деанджело не говорить с судьями. В Америке общение идет, но у нас нет таких традиций. Надо уважать нашу культуру»
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Роман Ротенберг: «Попросил Кузнецова и Деанджело не говорить с судьями. В Америке общение идет, но у нас нет таких традиций. Надо уважать нашу культуру»

Роман Ротенберг попросил Деанджело и Кузнецова не общаться с судьями.

Сегодня клуб проиграл «Куньлуню» в овертайме со счетом 1:2.

Тренеры с детских лет приучают игроков, что нужно крикнуть судьями, показать. Как считаете, это правильно?

– Я считаю, что чем меньше общаемся мы с судьями, тем лучше для нас самих. Честно могу сказать – там была ситуация с Тони Деанджело, я не слышал, что он сказал судье, но тот хотел удалить Тони до конца. Я извинился перед арбитром, сказал, что это эмоции. Там же еще есть языковой барьер. Все-таки Тони, к сожалению, пока не выучил русский язык.

Я честно не знаю, что он сказал. Еще раз попросил Тони не общаться с судьями, сконцентрироваться на игре. То же самое сказал Евгению Кузнецову еще раз.

Да, у них другой менталитет – это вопрос менталитета. Наверное, в Северной Америке постоянно идет какое-то общение игроков с судьями. И Женя Кузнецов привык общаться с судьями. Бывает шутит с ними. Но зачем? Если у нас нет таких традиций, то нужно просто сконцентрироваться на игре, на хоккее.

Сегодня я опять хочу повторить: тяжело помочь команде, когда ты сидишь в штрафном боксе – это невозможно. Поэтому нужно убрать удаления. И, наверное, у нас все-таки другая культура. Нужно уважать нашу культуру и не общаться с судьями.

Судья сегодня ко мне подъехал, объяснил. Там были какие-то вопросы у соперника – он им все рассказал. Я сказал, хорошо, спасибо вам за коммуникацию. Все прошло очень вежливо. Потому что нам надо концентрироваться на хоккее, что бы ни происходило.

Бывают разные ситуации. Это урок, который мы сегодня еще раз получили. Получили его в Уфе и повторно этот экзамен мы сегодня не сдали в Мытищах. Следующий экзамен мы сдадим. Это я вам гарантирую, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Советую игрокам СКА перестать разговаривать с судьями. Беру это на себя. Были споры со стороны хоккеистов сегодня, я извинился перед арбитрами»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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