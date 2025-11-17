  • Спортс
  Прудников о тренерах: «Постоянно выпускаются, но если не давать дорогу, они никогда не появятся. Мусаев же привел «Краснодар» к чемпионству»
11

Прудников о тренерах: «Постоянно выпускаются, но если не давать дорогу, они никогда не появятся. Мусаев же привел «Краснодар» к чемпионству»

Александр Прудников: молодым тренерам нужно давать дорогу.

Александр Прудников считает, что в России нужно больше доверять молодым тренерам.

— «Спартаку» необходим хороший тренер – тот, который приведет команду к победам. 

Иностранец или россиянин? Если топовый иностранный тренер, то хорошо, если какой‑то неизвестный и непонятный, то можно и нашего молодого попробовать. У нас же каждый год выпускают тренеров, а новых имен на тренерском поприще появляется как‑то мало. Но мы видим, что есть хорошие примеры среди наших относительно молодых тренеров. Допустим, тот же Мусаев привел «Краснодар» к чемпионству.

— Интересно было бы увидеть на посту тренера кого‑то из кумиров спартаковских болельщиков? Например, Тихонова или Аленичева.

— Почему нет? Как вариант. Тем более Аленичев был у руля «Спартака». Правда, Аленичев давно не работал. Тихонов, конечно, в больших клубах в качестве главного тренера еще не работал. Но если у него есть желание, то почему нет?

В целом же тренеры у нас постоянно выпускаются, но новых имен очень мало слышим, а тренеры выпускаются. Если не давать им дорогу, то они никогда не появятся, — сказал бывший форвард «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
