СКА проиграл 3-й матч подряд. Команда Ротенберга уступила «Куньлуню» (1:2 ОТ)
СКА проиграл 3-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Сегодня команда под руководством тренера Романа Ротенберга потерпела поражение от «Куньлуня» (1:2 ОТ).
В следующем матче, 7 ноября, клубы сыграет против «Сочи».
На данный момент СКА занимает 2-е место в таблице Запада, набрав 32 очка в 24 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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