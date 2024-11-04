СКА проиграл 3-й матч подряд. Команда Ротенберга уступила «Куньлуню» (1:2 ОТ)

СКА проиграл 3-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда под руководством тренера Романа Ротенберга потерпела поражение от «Куньлуня » (1:2 ОТ).

В следующем матче, 7 ноября, клубы сыграет против «Сочи».

На данный момент СКА занимает 2-е место в таблице Запада, набрав 32 очка в 24 играх.