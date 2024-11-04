«Торпедо» обыграло «Динамо» и прервало 4-матчевую серию поражений

«Торпедо» обыграло «Динамо» (5:4 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий буллит забросил Артем Мисников.

Команда тренера Игоря Ларионова прервала 4-матчевую серию поражений.

В следующей игре, 6 ноября, клуб сыграет против «Локомотива».

На данный момент «Торпедо » занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 25 очков в 23 матчах.