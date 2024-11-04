«Торпедо» обыграло «Динамо» и прервало 4-матчевую серию поражений
«Торпедо» обыграло «Динамо» (5:4 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий буллит забросил Артем Мисников.
Команда тренера Игоря Ларионова прервала 4-матчевую серию поражений.
В следующей игре, 6 ноября, клуб сыграет против «Локомотива».
На данный момент «Торпедо» занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 25 очков в 23 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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