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Семшов о драке в матче ЦСКА и «Спартака»: «Зачинщики – иностранцы, много провоцировали друг друга, а не российских футболистов. Литвинов просто попал под раздачу»

Игорь Семшов считает, что в драке в московском дерби виноваты иностранные игроки.

ЦСКА уступил со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов. Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Также в потасовке участвовал защитник «Спартака» Срджан Бабич.

«В ситуации с дракой судья правильно поступил, удалив по одному футболисту из ЦСКА и «Спартака», чтобы не ломать интригу.

Конечно, нужно смотреть, кто чего больше достоин. Мне кажется, Литвинов просто попал под раздачу. Основные зачинщики – иностранцы. Они много провоцировали друг друга, а не российских футболистов», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Торпедо» и «Динамо».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЦСКА
logoИгорь Семшов
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Сухой
logoСрджан Бабич
logoВиллиан Роша
logoЧемпионат.com
logoРуслан Литвинов
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