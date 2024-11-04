Семшов о драке в матче ЦСКА и «Спартака»: «Зачинщики – иностранцы, много провоцировали друг друга, а не российских футболистов. Литвинов просто попал под раздачу»

Игорь Семшов считает, что в драке в московском дерби виноваты иностранные игроки.

ЦСКА уступил со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка , из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов . Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Также в потасовке участвовал защитник «Спартака» Срджан Бабич .

«В ситуации с дракой судья правильно поступил, удалив по одному футболисту из ЦСКА и «Спартака », чтобы не ломать интригу.

Конечно, нужно смотреть, кто чего больше достоин. Мне кажется, Литвинов просто попал под раздачу. Основные зачинщики – иностранцы. Они много провоцировали друг друга, а не российских футболистов», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Торпедо» и «Динамо».